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METEOROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI


METEOROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI
Tarih : 07 Kasım 2016, 15:22
Puan Ver : Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı(10/10)7


Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Marmara'da 'fırtınamsı rüzgar' şeklinde esmekte olan rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak, yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde, 'kuvvetli fırtına' şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden apılan açıklama şöyle:



"Batı Karadeniz'in batısı ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar şeklinde esmekte olan rüzgarın Salı günü (08.11.2016) öğle saatlerinden sonra kuvvetini artırarak güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, Marmara'da yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir.



Kuzey Ege'de Salı günü (08.11.2016) ilk saatlerden itibaren rüzgarın kuvvetini artırarak, güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Güney Ege'de Çarşamba günü (08.11.2016) ilk saatlerden itibaren rüzgarın kuvvetini artırarak, güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Batı Karadeniz, Marmara ve Ege denizindeki fırtınanın, Perşembe günü (10.11.2016) akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir."








Etiketler: Meteoroloji  Den  Fırtına  Uyarısı    haber

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