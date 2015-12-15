O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

METEOROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI!


METEOROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI!
Tarih : 15 Aralık 2015, 15:12
Puan Ver : Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı!(10/10)11


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Marmara'da kuzeydoğudan esmekte olan rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (60-75km/s) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın Marmara'da cuma günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan esmekte olan rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (60-75km/s) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgarın zamanla şiddetlenerek 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/s) kuvvetli fırtınaya dönüşmesi bekleniyor. Fırtınanın cuma günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor."








Etiketler: Meteoroloji  Den  Fırtına  Uyarısı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER