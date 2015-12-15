

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Marmara'da kuzeydoğudan esmekte olan rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (60-75km/s) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın Marmara'da cuma günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan esmekte olan rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (60-75km/s) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgarın zamanla şiddetlenerek 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/s) kuvvetli fırtınaya dönüşmesi bekleniyor. Fırtınanın cuma günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor."