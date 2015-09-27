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METEOROLOJİ'DEN ÇOK ÖNEMLİ UYARI: YAĞIŞ GELİYOR


METEOROLOJİ'DEN ÇOK ÖNEMLİ UYARI: YAĞIŞ GELİYOR
Tarih : 27 Eylül 2015, 13:41
Puan Ver : Meteoroloji'den Çok Önemli Uyarı: Yağış Geliyor(5/10)3


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceğini açıklayarak Marmara ve Batı Karadeniz Bölgelerinde kuvvetli ve yer yer şiddetli yağışların beklendiğini duyurdu. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin pazartesi gününden itibaren yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtilerek hava sıcaklığının yarın batı kesimlerden başlayarak iç ve batı kesimlerde 4-8 derece olmak üzere ülke genelinde azalacağının tahmin edildiği kaydedildi. Yağışlı havanın hafta ortasından sonra kuzey ve doğu kesimlerde araklıklarla etkisini sürdüreceğinin bildirildiği açıklamada, yağışlı havanın hafta sonunda yurdu terk edeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, yağışların özellikle Marmara ve Batı Karadeniz'de fırtına ile birlikte kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, dolu, fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; pazartesi, salı ve çarşamba günleri yurt genelinde tahmin edilen hava durumu, şöyle:

"Yarın; Marmara, Kuzey ve İç Ege, Göller Yöresi ile Eskişehir, Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkiinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların; Marmara bölge genelinde kuvvetli (20-50 kg/m2), Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne ile zamanla İstanbul'un batı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor,








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