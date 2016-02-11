

Marmara ve Ege bölgelerinde yarın ve hafta sonu kuvvetli rüzgar etkili olacak.







Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara ve Ege bölgelerinde bugün gece saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor.







Marmara'nın güneyi ve Ege'nin kuzeyinde etkisini artıracak rüzgarın, yarın ve hafta sonu kuzey, iç ve batı kesimlerde güney yönlerden kuvvetli; cumartesi günü ise Marmara ve Ege'de yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.







Açıklamada, kuvvetli rüzgar nedeniyle soba ve doğalgaz zehirlenmeleri ile ulaşım sorunlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.