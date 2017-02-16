

Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de çığ riskinin sürdüğü bildirildi.







Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede mevcut kar örtüsünün yüksek olduğu, dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskinin devam ettiği belirtildi.







Bölgede havanın yarın sabah saatlerine kadar parçalı ve az bulutlu geçeceği ifade edilen açıklamada, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmediği, bununla birlikte gece ve sabah saatlerinde yer yer lokal olarak sis ve pus ile buzlanma ve don oluşabileceği kaydedildi.







Açıklamada ayrıca bölge genelinde kuzey ve kuzeybatılı yönlerden aralıklarla yer yer kuvvetli esmesi beklenen rüzgar sebebiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarla ilgilerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.







kaynak:haberler