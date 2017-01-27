METEOROLOJİDEN ÇIĞ UYARISI
Doğu Anadolu Bölgesi'nde bugün ve hafta sonu kar örtüsü üzerine yağışı beklendiğinden, dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bölgede hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.
Kar kalınlıkları ise Ağrı'da 86, Erzurum'da 45, Kars'ta 31, Ardahan'da 21, Iğdır'da 8 ve Erzincan'da 1 santimetre olarak ölçüldü.
Bölge genelinde aralıklı yağan kar yağışı görüleceği, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenen rüzgarla birlikte görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar olabileceği belirtildi.
Kar örtüsü üzerine bugün ve hafta sonu yer yer yoğun olmak üzere kar yağışı beklendiğinden, dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.
kaynak:AA
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar