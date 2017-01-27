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meteorolojiden çığ uyarısı

METEOROLOJİDEN ÇIĞ UYARISI

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bugün ve hafta sonu kar örtüsü üzerine yağışı beklendiğinden, dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi

Tarih : 27 Ocak 2017, 11:45
Puan Ver : Meteorolojiden Çığ Uyarısı(6/10)5


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bölgede hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.



Kar kalınlıkları ise Ağrı'da 86, Erzurum'da 45, Kars'ta 31, Ardahan'da 21, Iğdır'da 8 ve Erzincan'da 1 santimetre olarak ölçüldü.



Bölge genelinde aralıklı yağan kar yağışı görüleceği, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenen rüzgarla birlikte görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar olabileceği belirtildi.



Kar örtüsü üzerine bugün ve hafta sonu yer yer yoğun olmak üzere kar yağışı beklendiğinden, dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.



 



kaynak:AA








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