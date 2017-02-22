

Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ile Bingöl için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.







Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman'da parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.







Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayıyla ile yer yer pus olabileceği uyarısı yapılarak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması istendi.







kaynak:haberler