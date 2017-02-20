METEOROLOJİDEN BUZLANMA VE DON UYARISI
Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ile Bingöl için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.
Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ile Bingöl için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'ü kapsayan bölge genelinde havanın yarın sabaha kadar az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
kaynak:haberler
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