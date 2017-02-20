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Meteorolojiden Buzlanma Ve Don Uyarısı
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meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı

METEOROLOJİDEN BUZLANMA VE DON UYARISI

Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ile Bingöl için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Tarih : 20 Şubat 2017, 09:21
Puan Ver : Meteorolojiden Buzlanma Ve Don Uyarısı(6/10)6


Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ile Bingöl için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.



Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'ü kapsayan bölge genelinde havanın yarın sabaha kadar az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.



 



kaynak:haberler








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