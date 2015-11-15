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meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı

METEOROLOJİDEN BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Batı Akdeniz'in iç kesimleri için yer yer hafif buzlanma ve don uyarısı...

Tarih : 15 Kasım 2015, 12:09
Puan Ver : Meteorolojiden Buzlanma Ve Don Uyarısı(7/10)7


Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Batı Akdeniz'in iç kesimleri için yer yer hafif buzlanma ve don uyarısında bulundu.



Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de, açık, az bulutlu hava bekleniyor. En yüksek hava sıcaklığı Antalya'da 25, Muğla'da 27 derece olacak.



Hava sıcaklığı 1 ila 2 derece azalacak, rüzgar kuzey ve batı, öğle saatlerinde güney yönlerden hafif kuvvette esecek. İç kesimlerde gece periyodunda yer yer hafif buzlanma ve don olayı görüleceği belirtilerek, dikkatli olunması istendi.



Öte yandan denizlerde ise rüzgar, kuzey ve batı, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerinde güney yönlerden 2 ila 3 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metreye kadar yükselebilecek.








Etiketler: Meteorolojiden  Buzlanma  Ve  Don  Uyarısı    haber

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