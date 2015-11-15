Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Batı Akdeniz'in iç kesimleri için yer yer hafif buzlanma ve don uyarısı...



Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Batı Akdeniz'in iç kesimleri için yer yer hafif buzlanma ve don uyarısında bulundu.



Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de, açık, az bulutlu hava bekleniyor. En yüksek hava sıcaklığı Antalya'da 25, Muğla'da 27 derece olacak.



Hava sıcaklığı 1 ila 2 derece azalacak, rüzgar kuzey ve batı, öğle saatlerinde güney yönlerden hafif kuvvette esecek. İç kesimlerde gece periyodunda yer yer hafif buzlanma ve don olayı görüleceği belirtilerek, dikkatli olunması istendi.



Öte yandan denizlerde ise rüzgar, kuzey ve batı, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerinde güney yönlerden 2 ila 3 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metreye kadar yükselebilecek.