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METEOROLOJİDEN BU İLLERE KAR UYARISI


METEOROLOJİDEN BU İLLERE KAR UYARISI
Tarih : 06 Şubat 2016, 13:02
Puan Ver : Meteorolojiden Bu İllere Kar Uyarısı(8/10)7


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz, Samsun ve Ordu'nun yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu Doğu Anadolu'nun batısı ile Tokat, Bingöl, Muş ve Bitlis çevresinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da ise bugün, genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.​



Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun büyük bir bölümünün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu kuzey ve doğusu ile Balıkesir, Çanakkale, Tokat, Bingöl, Bitlis, Muş ve Şanlıurfa çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



Hava sıcaklıklarının ise ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



İstanbul'da hava durumu



İstanbul bugün, çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son 5 günlük hava durumu tahmin haritaları



Kuvvetli kar uyarısı



Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz, Samsun ve Ordu'nun yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu Doğu Anadolu'nun batısı ile Tokat, Bingöl, Muş ve Bitlis çevresinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.



Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte rüzgarın da kuzey yönlerden kuvvetli esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



4 ilde kuvvetli rüzgar ve kar bekleniyor



Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde genelinde yer yer kuvvetli rüzgar ve kar yağışı bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre de, rüzgarın bölgede kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına, yağışların ise kar şeklinde beklendiği belirtildi.



Sıcaklığın 8 ila 12 derece düşeceğinin, kar yağışının rüzgarla birlikte tipiye neden olacağı ifade edilen açıklamada, olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.








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