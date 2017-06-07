

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyi ve doğusu, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.







Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Akdeniz'de doğu ve Güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.







kaynak:milliyet