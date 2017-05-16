

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.







İSTANBULLUYA KÖTÜ SÜRPRİZ







Meteoroloji'den gelen son bilgilere göre İstanbul'da 19 Mayıs tatili kötü geçecek. 19 Mayıs Cuma günü İstanbul'da parçalı bulutlu ve güneşli bir hava beklenirken cumartesi ve pazar günleri ise gök gürültülü ve sağanak yağışlı bir hava bekleniyor.







Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında yurt genelinde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:







Ankara: Parçalı ve az bulutlu 21







İstanbul: Az bulutlu 24







İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 29







Adana: Az bulutlu ve açık 33







Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu 30







Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17







Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17







Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16







Diyarbakır: Az bulutlu 27







kaynak:milliyet