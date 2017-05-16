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METEOROLOJİ'DEN BAZI İLLER İÇİN UYARI GELDİ


METEOROLOJİ'DEN BAZI İLLER İÇİN UYARI GELDİ
Tarih : 16 Mayıs 2017, 10:00
Puan Ver : Meteoroloji'den Bazı İller İçin Uyarı Geldi(10/10)7


Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



İSTANBULLUYA KÖTÜ SÜRPRİZ



Meteoroloji'den gelen son bilgilere göre İstanbul'da 19 Mayıs tatili kötü geçecek. 19 Mayıs Cuma günü İstanbul'da parçalı bulutlu ve güneşli bir hava beklenirken cumartesi ve pazar günleri ise gök gürültülü ve sağanak yağışlı bir hava bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında yurt genelinde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 21



İstanbul: Az bulutlu 24



İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 29



Adana: Az bulutlu ve açık 33



Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu 30



Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17



Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17



Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16



Diyarbakır: Az bulutlu 27



 



kaynak:milliyet








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