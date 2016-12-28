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METEOROLOJİ'DEN ANKARA İÇİN YOĞUN KAR UYARISI


METEOROLOJİ'DEN ANKARA İÇİN YOĞUN KAR UYARISI
Tarih : 28 Aralık 2016, 13:56
Puan Ver : Meteoroloji'den Ankara İçin Yoğun Kar Uyarısı(8/10)10


METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Ankara'da bugün akşam ve gece saatlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:



"Ankara'da bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracak kar yağışının gece boyunca devam edeceği ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının Ankara şehir merkezinde yükseltiye bağlı olarak 5-10 cm, kırsal kesimlerde ve yüksek bölgelerde 10-20 cm kar örtüsü yüksekliği oluşturması bekleniyor. Vatandaşların ve ilgililerin ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir."



 



kaynak:haberler








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