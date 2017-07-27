METEOROLOJİ'DEN 5 İL İÇİN ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE SEL UYARISI
Meteoroloji, Marmara'nın güney ve doğusu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunarak özellikle 5 kent için sel alarmı verdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesinin güney ve doğusu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
5 İL İÇİN SEL UYARISI
Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, yurdun kuzeybatı kesimlerinde devam eden gök gürültülü sağanak yağışların bu gece ve yarın sabah saatlerinde Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli (21-50 milimetre) olmasının beklendiği bildirildi.
Vatandaşlar, sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.
Kaynak: haberinburada
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