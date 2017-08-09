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Meteoroloji'den 5 İl İçin Sıcak Hava Uyarısı

METEOROLOJİ'DEN 5 İL İÇİN SICAK HAVA UYARISI

Meteoroloji, 5 il için sıcak hava uyarısında bulundu. Sıcaklığın 44 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Tarih : 09 Ağustos 2017, 10:30
Puan Ver : Meteoroloji'den 5 İl İçin Sıcak Hava Uyarısı(9/10)5

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için sıcak hava uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de az bulutlu ve açık, Malatya'da az, öğleden sonra da parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

SICAKLIK 44 DERECEYE KADAR ÇIKACAK

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın ise kuzeybatıdan orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının Adıyaman'da 44, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de ise 41 dereceye ulaşması bekleniyor.

VATANDAŞLARA UYARI GELDİ

Sıcak hava nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanlar olmak üzere vatandaşların, 10.00-16.00 saatlerinde dik gelen güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmaması gerekiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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