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Meteoroloji'den 5 İl İçin Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Vatandaşlar Tedbirli Olmalı
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Meteoroloji'den 5 İl İçin Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Vatandaşlar Tedbirli Olmalı

METEOROLOJİ'DEN 5 İL İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: VATANDAŞLAR TEDBİRLİ OLMALI

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için kuvvetli rüzgar uyarısında bulunan Meteoroloji, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu

Tarih : 17 Ekim 2017, 12:10
Puan Ver : Meteoroloji'den 5 İl İçin Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Vatandaşlar Tedbirli Olmalı(7/10)3

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

HAVA PARÇALI VE AZ BULUTLU GEÇECEK

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar hava parçalı ve az bulutlu geçecek.

Hava sıcaklığında 1 ila 3 derece artış beklenen bölgede, rüzgarın kuzeybatıdan aralıklarla ve yer yer kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.

'TEDBİRLİ OLUN' ÇAĞRISI

Kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarla yetkililerin tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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