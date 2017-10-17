METEOROLOJİ'DEN 5 İL İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: VATANDAŞLAR TEDBİRLİ OLMALI
Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için kuvvetli rüzgar uyarısında bulunan Meteoroloji, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.
HAVA PARÇALI VE AZ BULUTLU GEÇECEK
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar hava parçalı ve az bulutlu geçecek.
Hava sıcaklığında 1 ila 3 derece artış beklenen bölgede, rüzgarın kuzeybatıdan aralıklarla ve yer yer kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.
'TEDBİRLİ OLUN' ÇAĞRISI
Kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarla yetkililerin tedbirli olması uyarısında bulunuldu.
Kaynak: haberinburada
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