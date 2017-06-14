

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve adıyaman için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.







Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.







kaynak:milliyet