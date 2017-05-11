Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

METEOROLOJİ'DEN 4 İL İÇİN TOZ FIRTINASI UYARISI


METEOROLOJİ'DEN 4 İL İÇİN TOZ FIRTINASI UYARISI
Tarih : 11 Mayıs 2017, 09:21
Puan Ver : Meteoroloji'den 4 İl İçin Toz Fırtınası Uyarısı(9/10)11


Meteoroloji, bu Sabah saatlerinden itibaren Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Mardin ve çevresinde toz taşınımı beklendiğini açıkladı. Görüş uzaklığında azalma ve hava kalitesinde düşme olacağı belirtilen açıklamada, halkın tedbirli ve dikkatli olması gerektiği hatırlatıldı. 'Toz taşınımının' saat 18.00'e kadar sürmesi bekleniyor.



TOZ TAŞINIMI



Türkiye ve çevresindeki çöl (Sahra, arabistan gibi) ve yarı-kurak alanlardan kalkan toz aerosollerin taşınması, iklim, kara ve deniz ekosistemleri ile insan faaliyetleri ve sağlığı açısından büyük önemi bulunuyor. Çöllerden kalkan tozlar, atmosferin üst tabakalarına yükselerek uzun mesafeler kat ediyor. Binlerce kilometre taşınabilen tozlar solunum yolu ve kalp rahatsızlığı bulunanlar ile yaşlı ve çocukların olumsuz etmiyiyor.  Toz fırtınaları, hava ve deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkiliyor. Toz taşınımı ve fırtınaların görüldüğü dönemlerde hava ve karayolu ulaşımında sorunlar görülebiliyor.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Meteoroloji  Den  4  İl  İçin  Toz  Fırtınası  Uyarısı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER