

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir ve Manisa merkez çevreleriyle Balıkesir ve Çanakkale'nin iç kesimlerinde, 6 saat içinde, kuvvetli sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışla yerel dolu beklendiğini duyurdu.Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve ani sel gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:







"Meteoroloji uydusu ve radarından alınan verilerle yapılan analiz sonucunda önümüzdeki 6 saat içinde; İzmir il genelinde, Manisa'nın merkez çevreleri (Saruhanlı, Turgutlu) ve kuzey ilçelerinde (Soma, Kırkağaç, Akhisar), Balıkesir'in iç kesimlerinde (Merkez, Balya, İvrindi, Savaştepe, Sındırgı, Bigadiç, Dursunbey, Kepsut) ve Çanakkale'nin iç kesimlerinde (Ayvacık, Ezine, Bayramiç, Çan, Yenice, Biga) kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla birlikte yerel dolu yağışı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (su baskını, ani sel, ulaşımda aksamalar, yıldırım, dolu yağışı v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"







kaynak:habertürk