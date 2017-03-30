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METEOROLOJİDEN 3 BÖLGEYE FIRTINA UYARISI


METEOROLOJİDEN 3 BÖLGEYE FIRTINA UYARISI
Tarih : 30 Mart 2017, 16:57
Puan Ver : Meteorolojiden 3 Bölgeye Fırtına Uyarısı(9/10)8


Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, yarın Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin batı kesimlerinde yağış başlayacağı ve zamanla bölge genelinde kuvvetleneceği kaydedildi.



Açıklamada ayrıca, yarın Marmara, Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde fırtına (40-70 kilometre/saat) beklendiği belirtilerek, ulaşımda aksama, çatı uçması gibi durumlara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.



 



kaynak:memurlar








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