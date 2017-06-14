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meteoroloji'den 24 il için sağanak yağış uyarısı geldi

METEOROLOJİ'DEN 24 İL İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI GELDİ

Meteoroloji'den Türkiye'nin dört bir yanı için peş peşe uyarılar geldi. Saat veren Meteoroloji 24 ilde yaşanacak sele karşı vatandaşların dikkatli olmalarını istendi.

Tarih : 14 Haziran 2017, 14:58
Puan Ver : Meteoroloji'den 24 İl İçin Sağanak Yağış Uyarısı Geldi(10/10)8


Meteoroloji, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Karadeniz'in doğu kesimleri İç ve Doğu Anadolu'da Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırşehir,Niğde, Adana, Osmaniye ve Mersin Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve adıyaman Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars ve  Bingöl'ün kuzeyi ile Trabzon, Bayburt, Gümüşhane, Rize ve Artvin için peş peşe uyarılarda bulundu.



AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada bugün akşam saatlerine kadar, Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırşehir,Niğde, Adana, Osmaniye ve Mersin'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın beklendiğini belirtildi. Ayrıca  Türkiye'nin  kuzeydoğu kesimlerinde görülecek yağışların Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars ve  Bingöl'ün kuzeyi ile Trabzon, Bayburt, Gümüşhane, Rize ve Artvin'de yerel olarak  kuvvetli olmasının beklendiği ifade edildi.Açıklamada, meydana gelebilecek su baskını, ani sel, ulaşımda aksama,  yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli  olması istendi.



 



kaynak:milliyet








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