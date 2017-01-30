

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, doğu illerine yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.







Yapılan açıklamada, yurdun doğu kesimlerinde yarın ve çarşamba günü beklenen kar yağışlarının, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bingöl, Tunceli, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Elazığ'ın doğu, Van'ın ve Erzurum'un güney kesimlerinde yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) şeklinde olması beklendiği duyuruldu.







kaynak:yenişafak