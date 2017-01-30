METEOROLOJİDEN 12 İLE YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, doğu illerine yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.
Yapılan açıklamada, yurdun doğu kesimlerinde yarın ve çarşamba günü beklenen kar yağışlarının, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bingöl, Tunceli, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Elazığ'ın doğu, Van'ın ve Erzurum'un güney kesimlerinde yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) şeklinde olması beklendiği duyuruldu.
kaynak:yenişafak
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