METEOROLOJİ YARIN İÇİN UYARDI: KUZEY AFRİKA'DAN TOZ GELİYOR!
Meteoroloji'den hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Sabah saatlerinde birçok bölgede sağanak yağış görüleceğini belirten Meteoroloji, yaptığı yeni bir yazılı açıklama ile Batı bölgeleri için toz taşınımı uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, Kuzey Afrika'dan gelen tozun hava akımıyla Batı bölgelere taşınarak etkili olacağı bildirildi.
BATI BÖLGESİ İÇİN TOZ UYARISI
Kuzey Afrika kaynaklı toz oluşumunun kuvvetli hava akımlarıyla taşınarak yarın sabah saatlerinden itibaren Türkiye'nin batı kesimlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Afrika kaynaklı toz oluşumunun kuvvetli hava akımları ile taşınarak yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı (Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya) ve Batı Karadeniz'de gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
Hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
BİRÇOK BÖLGEDE SAĞANAK YAĞIŞ GÖRÜLECEK
Yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay kıyıları, Erzurum, Kars, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının ise doğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
Kaynak: haberinburada
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