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METEOROLOJİ VERİLERİNE GÖRE YURTTA HAVA DURUMU


METEOROLOJİ VERİLERİNE GÖRE YURTTA HAVA DURUMU
Tarih : 12 Haziran 2017, 11:37
Puan Ver : Meteoroloji Verilerine Göre Yurtta Hava Durumu(7/10)5


Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz ile Bolu, Ordu, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı; iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25



İstanbul: Parçalı bulutlu 26



İzmir: Parçalı bulutlu 29



Adana: Parçalı bulutlu 32



Bursa: Parçalı bulutlu 26



Antalya: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 23



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 23



Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35



 



kaynak:sabah

 








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