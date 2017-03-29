METEOROLOJİ VERİLERİNE GÖRE YURTTA HAVA DURUMU
Yurdun batı, güney ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Denizli ve Antalya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların öğle saatlerinden sonra Muğla'nın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar