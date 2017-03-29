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METEOROLOJİ VERİLERİNE GÖRE YURTTA HAVA DURUMU


METEOROLOJİ VERİLERİNE GÖRE YURTTA HAVA DURUMU
Tarih : 29 Mart 2017, 09:51
Puan Ver : Meteoroloji Verilerine Göre Yurtta Hava Durumu(10/10)7


Yurdun batı, güney ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Denizli ve Antalya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların öğle saatlerinden sonra Muğla'nın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



 



kaynak:sabah








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