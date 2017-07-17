Meteoroloji ve AKOM'dan gelen sağanak yağış uyarılarının ardından, Prof. Dr. Orhan Şen de İstanbul ve Marmara'da beklenen yağışlarla ilgili "Doğal afete dönüşebilir." uyarısında bulundu.

Meteoroloji, İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da Twitter'dan yayınladığı uyarı ile İstanbulluları sel ve su baskınlarına karşı uyardı. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen de İstanbul ve Marmara'da beklenen yağışlarla ilgili 'doğal afete dönüşebilir' uyarısında bulundu.

AKOM'DAN SEL VE SU BASKINI UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da Twitter'da n yayınladığı uyarı ile İstanbulluları sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

AKOM'dan yapılan açıklamada "#İstanbul serin ve yağışlı havanın etkisi altında. Fırtına şeklindeki yağışlar SEL ve SU BASKINLARINA neden olabilir!" denildi.

PROF. ŞEN'DEN UYARI: DOĞAL AFETE DÖNÜŞEBİLİR

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen de İstanbul ve Marmara'da beklenen yağışlarla ilgili uyardı. Şen, Twitter hesabından "Yağışlar bugün öğleden sonra ve yarın İstanbul başta olmak üzere Marmara'da çok şiddetli. m2'ye 40kg yağışı geçebilir, doğal afete dönüşebilir" dedi.

YURT GENELİNDE YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege'nin kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Düzce ve Eskişehir çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trakya çevreleri ile Edirne'nin doğu, Çanakkale'nin kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI 2 İLA 3 DERECE AZALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Batı Karadeniz ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 35

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 31

Samsun: Az bulutlu ve açık 28

Trabzon: Az bulutlu ve açık 28

Erzurum: Az bulutlu ve açık 32

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

Kaynak: haberinburada