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METEOROLOJİ VE AKOM UYARDI: KAR O GÜN BASTIRACAK!


METEOROLOJİ VE AKOM UYARDI: KAR O GÜN BASTIRACAK!
Tarih : 09 Şubat 2017, 09:02
Puan Ver : Meteoroloji Ve Akom Uyardı: Kar O Gün Bastıracak!(7/10)8



Yurdun büyük bir bölümünde hafif şiddetli yağışlar bekleniyor. Yurdun doğu hattında yüksek kesimlerde etkili olacak yağışlar karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.




Marmara ve Karadeniz bölgesinde birkaç derece azalış bekleniyor. Diğer illerde ise sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.




Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, İstanbul'da bugün hafif yağmurlu bir hava hakim, sıcaklık 8 derece. Yarın hava parçalı bulutlu olacak. Cumartesi günü ise İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor.



 



kaynak:habertürk











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