

Yurdun büyük bir bölümünde hafif şiddetli yağışlar bekleniyor. Yurdun doğu hattında yüksek kesimlerde etkili olacak yağışlar karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.



Marmara ve Karadeniz bölgesinde birkaç derece azalış bekleniyor. Diğer illerde ise sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.