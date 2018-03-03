Son Dakika! Meteoroloji'den gelen son dakika uyarılarının ardından İstanbul'u kuvvetli fırtına vurdu. 13:20 itibarıyla İstanbul'da karla karışık yağmur ve dolu etkili oluyor.

Meteoroloji'den gelen son dakika uyarılarının ardından İstanbul'u kuvvetli fırtına vurdu. 13:20 itibarıyla İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına başladı. Yağışın yağmur ve dolu şeklinde olduğu görüldü.

YAĞMUR VE DOLU ETKİLİ OLDU

İstanbul'da sağanak yağmur ve dolu etkili oldu. Şehrin çeşitli noktalarında görülen şiddetli yağmur ve dolu, vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Yağış İstanbul'da etkisini göstermeye devam ediyor.

VATANDAŞ DURAKLARA SIĞINDI

Taksim Meydanı'nda dolu ve sağanak yağmura yakalananlar ne yapacaklarını şaşırdı. Birçok kişi meydandaki tramvay durağına sığındı. Koşarak ilerlemeye çalışanlar ıslanmaktan kurtulamadı. Meydandaki seyyar tezgahı bulunanlar da hızla sığınacak yer aradı.

Kaynak: haberinburada