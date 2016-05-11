

Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Şanlıurfa, Karaman, Kastamonu, Samsun, Ordu, Edirne ve Çanakkale çevreleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz iç kesimleri ile Kütahya, Eskişehir ve Nevşehir çevreleri yer yer sisli olacak. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmazken mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgar ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yerel olarak kuvvetlice esecek.







İSTANBUL'DA HAFTA SONU GÜZEL GEÇECEK







Meteorolojinin tahminlerine göre, çarşamba gününden itibaren sıcaklıklar hızla artacak.







İstanbul'u da hafta sonu oldukça sıcak bir hava bekliyor. Cumartesi günü termometrelerin 28 dereceyi görmesi bekleniyor.







Meteorolojinin 5 günlük hava tahminlerine göre, yurt genelinde sıcaklıklar lodos rüzgarıyla birlikte çarşamba gününden itibaren hızla artmaya başlıyor.







Bununla birlikte yine de yağışlar yer yer devam edecek. Marmara bölgesinin Trakya kesiminde yağış kendini göstermeye başladı. Aralıklı yağışlar bölgede gün boyu etkisini göstermeye devam ederken, puslu hava Marmara genelinde etkisini gösterecek.







İç Anadolu'da da yağışların etkisini arttırmasını göstermesi tahmin ediliyor. Lodosla birlikte kıyı Ege ve Trakya'da yarından itibaren yağışlar kuvvetlenecek. Ancak ani sıcaklık artışları görülecek. Özellikle Marmara bölgesinde Perşembe, cuma ve cumartesi günleri sıcaklıklar hızlı bir şekilde artacak.







REKOR KIRABİLİR







Batı kesimlerde sıcaklıklar son yıllarda görülen en yüksek değerlere ulaşacak. İstanbul'da sıcaklıklar cumartesi günü 27-28 dereceye kadar yükselecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre ise en yüksek sıcaklık değeri 27 derece olacak.







BÖLGELERDE HAVA DURUMU







MARMARA: Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne ve Çanakkale çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.







EGE: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu olacak.







AKDENİZ: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Akdeniz'in iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.







İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık, doğusu ile zamanla bölge genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Karaman çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.







BATI KARADENİZ: Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Kastamonu çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.







ORTA VE DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile öğle saatlerinde Samsun ve Ordu çevreleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.







DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.







GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Şanlıurfa ve Siirt çevreleri, öğleden sonra bölgenin doğusu yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.







BAZI İLLERDE HAVA DURUMU







- İSTANBUL: Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu (20)







- ANKARA: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu (20)







- İZMİR: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu (27)







- ANTALYA: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu (25)







- ADANA: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu (28)







- SAMSUN: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (19)







- ERZURUM: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (15)







- DİYARBAKIR: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (27)