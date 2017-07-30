METEOROLOJİ UYARDI: SICAKLIK 2 İLA 4 DERECE DAHA DA ARTACAK
Meteoroloji, hava sıcaklığının yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde 2 ila 4 dereceye kadar artış göstereceğini belirtti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklığının güney, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağını açıkladı.
KARADENİZ'DE, YEREL SAĞANAK YAĞIŞLAR OLACAĞI TAHMİN EDİLİYOR
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
YURDUN GÜNEY, İÇ VE BATI KESİMLERİNDE SICAKLIK ARTIŞI BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı güney, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yarın Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık, 31 derece
İstanbul: Az bulutlu ve açık, 31 derece
İzmir: Az bulutlu ve açık, 35 derece
Adana: Az bulutlu ve açık, 36 derece
Antalya: Az bulutlu ve açık, 37 derece
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, 27 derece
Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 26 derece
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, 30 derece
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 40 derece
Kaynak: haberinburada
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