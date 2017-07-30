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Meteoroloji uyardı: Sıcaklık 2 ila 4 derece daha da artacak

METEOROLOJİ UYARDI: SICAKLIK 2 İLA 4 DERECE DAHA DA ARTACAK

Meteoroloji, hava sıcaklığının yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde 2 ila 4 dereceye kadar artış göstereceğini belirtti.

Tarih : 30 Temmuz 2017, 15:00
Puan Ver : Meteoroloji Uyardı: Sıcaklık 2 İla 4 Derece Daha Da Artacak(9/10)5

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklığının güney, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağını açıkladı.

KARADENİZ'DE, YEREL SAĞANAK YAĞIŞLAR OLACAĞI TAHMİN EDİLİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

YURDUN GÜNEY, İÇ VE BATI KESİMLERİNDE SICAKLIK ARTIŞI BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı güney, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yarın Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, 31 derece

İstanbul: Az bulutlu ve açık, 31 derece

İzmir: Az bulutlu ve açık, 35 derece

Adana: Az bulutlu ve açık, 36 derece

Antalya: Az bulutlu ve açık, 37 derece

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, 27 derece

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 26 derece

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, 30 derece

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 40 derece

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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