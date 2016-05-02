

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Marmara’nın güney ve doğusu, Ege Bölgesi, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’de kuvvetli (25-50 mm) olacağı tahmin ediliyor.







Rüzgarın yarın Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde; Çarşamba günü ise Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve zaman zaman fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.