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METEOROLOJİ UYARDI: SERİN VE YAĞIŞLI HAVA GELİYOR


METEOROLOJİ UYARDI: SERİN VE YAĞIŞLI HAVA GELİYOR
Tarih : 02 Mayıs 2016, 13:03
Puan Ver : Meteoroloji Uyardı: Serin Ve Yağışlı Hava Geliyor(9/10)6


 Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Marmara’nın güney ve doğusu, Ege Bölgesi, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’de kuvvetli (25-50 mm) olacağı tahmin ediliyor.

 

Rüzgarın yarın Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde; Çarşamba günü ise Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve zaman zaman fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.







Etiketler: Meteoroloji  Uyardı  Serin  Ve  Yağışlı  Hava  Geliyor    haber

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