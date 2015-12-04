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METEOROLOJİ UYARDI! KUVVETLİ KAR YAĞIŞI GELİYOR


METEOROLOJİ UYARDI! KUVVETLİ KAR YAĞIŞI GELİYOR
Tarih : 04 Aralık 2015, 10:52
Puan Ver : Meteoroloji Uyardı! Kuvvetli Kar Yağışı Geliyor(8/10)5


Kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde görülecek yağışların; Amasya ve Tokat çevreleri ile Sinop, Samsun, Ordu ve Giresun'un yüksek kesimlerinde (300 m ve üzerindeki rakımlarda) kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, güney ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güney Ege kıyıları ile Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, Sabah ve öğle saatlerinde kuzey ve doğu ilçeleri hafif kar yağışlı 5

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 12

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 14

Adana: Parçalı ve az bulutlu 14

Antalya: Az bulutlu ve açık 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; iç kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. 7

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı 6

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -4

Diyarbakır: Parçalı yer yer çok bulutlu 7








Etiketler: Meteoroloji  Uyardı  Kuvvetli  Kar  Yağışı  Geliyor    haber

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