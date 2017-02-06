

Hafta ortasına kadar yurdun iç ve batı kesimlerinde kısa süreli sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Doğu kesimlerde ise yağış beklenmiyor. Haftasonuna doğru ise yurtta yeni bir yağışlı sistem etkili olacak.





Uzun vadeli tahminlere göre, cumartesi ve pazar günü kar yağışı etkili olabilir.







kaynak:habertürk

