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METEOROLOJİ UYARDI: KAR YENİDEN GELİYOR!


METEOROLOJİ UYARDI: KAR YENİDEN GELİYOR!
Tarih : 06 Şubat 2017, 09:47
Puan Ver : Meteoroloji Uyardı: Kar Yeniden Geliyor!(5/10)5



Hafta ortasına kadar yurdun iç ve batı kesimlerinde kısa süreli sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Doğu kesimlerde ise yağış beklenmiyor. Haftasonuna doğru ise yurtta yeni bir yağışlı sistem etkili olacak.




Uzun vadeli tahminlere göre, cumartesi ve pazar günü kar yağışı etkili olabilir.



 



kaynak:habertürk










Etiketler: Meteoroloji  Uyardı  Kar  Yeniden  Geliyor    haber

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