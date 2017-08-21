METEOROLOJİ UYARDI, İSTANBUL'UN KABUSU GERİ DÖNÜYOR: DOLU YAĞACAK
Meteoroloji̇ 1. Bölge Müdürlüğü'nün hava tahminine göre, kentte bugün ve yarın gök gürültülü kuvvetli yağış etkili olacak.
YILDIRIM VE DOLU BEKLENİYOR
Meteoroloji verilerine göre sıcak havalar birkaç günlüğüne mola verecek, hava sıcaklıkları düşecek. İstanbul'da pazartesi gecesi gök gürültüsü, yıldırım ve dolu yağışı da bekleniyor.
ÇARŞAMBA GÜNE KADAR YAĞIŞLI
Türkiye pazartesi sabahına yağmurla uyanacak. Türkiye'nin iç, batı ve kuzey kesimlerinin büyük bölümünde yağış bekleniyor. Yağışlarla beraber hava da birkaç derece serinleyecek.Yurdu etkisi altına alacak yağmur etkisini Çarşamba gününe kadar sürdürecek.Yağmur İstanbul'un yanı sıra, Antalya, Aydın, Muğla, Denizli, Manisa, Ordu ve İzmir'in doğu ilçelerinde etkili olacak.
Kaynak: haberinburada
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