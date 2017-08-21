Meteoroloji̇ 1. Bölge Müdürlüğü'nün hava tahminine göre, kentte bugün ve yarın gök gürültülü kuvvetli yağış etkili olacak.

YILDIRIM VE DOLU BEKLENİYOR

Meteoroloji verilerine göre sıcak havalar birkaç günlüğüne mola verecek, hava sıcaklıkları düşecek. İstanbul'da pazartesi gecesi gök gürültüsü, yıldırım ve dolu yağışı da bekleniyor.

ÇARŞAMBA GÜNE KADAR YAĞIŞLI

Türkiye pazartesi sabahına yağmurla uyanacak. Türkiye'nin iç, batı ve kuzey kesimlerinin büyük bölümünde yağış bekleniyor. Yağışlarla beraber hava da birkaç derece serinleyecek.Yurdu etkisi altına alacak yağmur etkisini Çarşamba gününe kadar sürdürecek.Yağmur İstanbul'un yanı sıra, Antalya, Aydın, Muğla, Denizli, Manisa, Ordu ve İzmir'in doğu ilçelerinde etkili olacak.

Kaynak: haberinburada