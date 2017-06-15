

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Manisa, Uşak, Amasya çevreleri ile Tokat'ın kuzey kesimleri, Çanakkale'nin doğu kesimleri ve Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve doğu kesimlerde 1 ila 4 derece azalacak, Akdeniz ile İç Anadolu'da 2 ila 5 derece artacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.







kaynak:milliyet