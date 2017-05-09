METEOROLOJİ UYARDI! HAFTA SONU YANACAĞIZ
Akdeniz üzerinden gelecek sıcak hava kütlesinin etkisine girilecek olması dolayısıyla Güney Marmara ile Bilecik ve Kütahya'da hafta sonunda hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerine çıkması bekleniyor - Meteoroloji 3. Bölge Müdürü Güler: "Mayısta haziran sıcakları yaşanacak"
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Merkezi Sorumlusu Rıza Seven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sorumluluklarında bulunan illerden Balıkesir ve Çanakkale'nin hafta sonunda Akdeniz'den gelen sıcak hava kütlesinin etkisine gireceğini söyledi.
Balıkesir'de hava sıcaklığının cuma günü 30, cumartesi ise 33 derece beklendiğini vurgulayan Seven, pazar günü de 30 derece civarlarında tahmin edildiğini kaydetti.
kaynak:milliyet
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