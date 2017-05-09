Akdeniz üzerinden gelecek sıcak hava kütlesinin etkisine girilecek olması dolayısıyla Güney Marmara ile Bilecik ve Kütahya'da hafta sonunda hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerine çıkması bekleniyor - Meteoroloji 3. Bölge Müdürü Güler: "Mayısta haziran sıcakları yaşanacak"