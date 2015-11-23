METEOROLOJİ UYARDI: ÇARŞAMBA'YA DİKKAT!
Çarşamba günü ise Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de sağanak yağış görülecek. Yağışlar, perşembe ve cuma günü de yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde etkisini gösterecek.
İstanbul'da Pazartesi ve Salı günü görülecek olan parçalı bulutlu hava Çarşamba günü yerini sağanak yağışa bırakacak.
İstanbul'da hava sıcaklığı önümüzdeki 5 gün mevsim normallerinin 6 derece üzerinde, 20 derece civarında olacak.
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