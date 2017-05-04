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METEOROLOJİ UYARDI: BİRÇOK İLDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR


METEOROLOJİ UYARDI: BİRÇOK İLDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR
Tarih : 04 Mayıs 2017, 09:27
Puan Ver : Meteoroloji Uyardı: Birçok İlde Sağanak Yağış Bekleniyor(7/10)7


Yapılan son değerlendirmelere göre, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kırıkkale çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Karadeniz kıyıları ile Marmara'nın doğusunda yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer kesimlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



 



kaynak:yenişafak








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