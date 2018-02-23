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Meteoroloji Tarih Verdi! Sibirya Soğukları İstanbul'a Mart'ta Kar Getiriyor

METEOROLOJİ TARİH VERDİ! SİBİRYA SOĞUKLARI İSTANBUL'A MART'TA KAR GETİRİYOR

Uzmanlar, Batı Trakya'dan başlayarak ülkemizi etkisi altına alacak Sibirya soğuklarının İstanbul'a Mart'ta kar yağışına neden olacağını açıkladı.

Tarih : 23 Şubat 2018, 11:20
Puan Ver : Meteoroloji Tarih Verdi! Sibirya Soğukları İstanbul'a Mart'ta Kar Getiriyor(5/10)1

Uzmanlar, Sibirya üzerindeki yüksek basınç merkezi, hafta sonundan itibaren Avrupa'yı donduracağını dile getirdi. İstanbul'a etkisi ise Mart'ta olacak olan Sibirya soğuğu yurda kar getirecek.

İSTANBUL'A KAR GELİYOR

Sibirya üzerinden gelerek Avrupa'yı vuracak olan soğuk hava dalgasının Türkiye'ye etkisi kısıtlı olacak.

AVRUPA'YI DONDURACAK

Rusya'nın Sibirya bölgesi üzerinde oluşan yüksek basınç merkezi, önümüzdeki günlerde Avrupa'nın tamamını donduracak. Sibirya üzerinde oluşan yüksek basınç kitlesi, önümüzdeki günlerde batıya kayarak Moskova, Belarus Cumhuriyeti, Polonya ile Almanya'ya ulaşacak.

Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin eksi 15 dereceleri göreceği tahmin edilen Sibirya soğukları, önümüzdeki haftadan itibaren Türkiye'yi de etkisi altına almaya başlayacak.

HAFTA SONU TRAKYA'DA KAR VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trakya bölgesi için bu hafta sonu kar yağışı uyarısında bulundu. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre, Trakya bölgesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle pazar günü kar yağışı bekleniyor.

Edirne ve Kırklareli'nde beklenen kar yağışının pazartesi gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ'da ise aralıklı yağmur beklenirken, Trakya bölgesinde hava sıcaklığının pazar günü 4-6 derecelere düşeceği değerlendiriliyor.

ŞUBAT'TA İSTANBUL'DA ARALIKLI YAĞMUR VAR

İstanbul'a gelmesi muhtemel kar yağışıyla ilgili konuşan Habertürk TV Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel de Batı Trakya'dan başlayarak ülkemizi etkisi altına alacak soğuk hava dalgasına karşı uyardı: "İstanbul'a 25 Şubat gecesi karla karışık yağmur yağabilir. Ancak maksimumu bu. Sonrasında, 26-27 Şubat tarihleri aralıklı yağmurlu ve soğuk geçecek."

1 MART'TAN SONRAYA DİKKAT

Öztel, 1 Mart'ta gelmesi muhtemel ayrı bir soğuk hava dalgası daha olduğunu belirterek "Asıl buna dikkat etmek lazım" dedi. 1 Mart'ta Marmara'da ısının sıfırın altına düşebileceğini söyleyen Öztel, şöyle devam etti: "Yağış olursa kar olur. Edirne, Bolu, Ankara, Eskişehir, Zonguldak, Düzce, Kocaeli, İstanbul... Her yerde kar olur. Buna dikkatli bir şekilde bakıyoruz.

ASIL SOĞUK MART'TA GÖRÜLECEK

Tahminler çok hızlı değiştiği için 25 Şubat'ta görülen karla karışık yağmur ne kadar sürecek kestiremiyoruz. Hafta sonu öncül bir soğuk gelecek, asıl soğuklar ise bir sonraki hafta sonu 1-2-3 Mart'ta etkili olacak diyebiliriz. Yani önümüzdeki 2 hafta sonu İstanbul'da, Marmara'da hem soğuk hem de birinde kar yağma ihtimali var. Uzun soluklu 10 gün bizi bekliyor. Ama kesin tahmin için erken."

YURT GENELİ HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde hafif yağmurlu 13

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 11

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 17

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 19

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 13

Antalya: Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı 18

Samsun: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 6

Diyarbakır: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı hafif yağmurlu 15

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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