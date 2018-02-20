METEOROLOJİ TARİH VERDİ, İSTANBUL'A KAR GELİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre pazar günü İstanbul'a kar geliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre İstanbul'a kar geliyor.
GÜNEY BÖLGELERDE SICAKLIK 2 İLA 4 DERECE AZALACAK
Sıcaklığın ülkenin güney kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. Genellikle güney yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Doğu Anadolu'nun batısı ile Sinop, Samsun, Gümüşhane, Bayburt, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.
İSTANBUL'A PAZAR GÜNÜ KAR YAĞACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, çarşamba gününden itibaren Marmara Bölgesinde etkili olan yağışlar, 25 Şubat pazar günü İstanbul'da yerini karla karışık yağmura bırakacak.
İstanbul'da bugün hava durumu ise; çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri, gece saatlerinde il geneli hafif yağmurlu geçmesi bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
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