Meteoroloji son hava durumu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan değerlendirmelere göre, Türkiye'de bazı iller için kuvvetli yağış ve yoğun kar yağışı olması bekleniyor. İşte 1 Aralık 2015 Salı tarihli hava durumu tahminleri şöyle:



Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Rize, Artvin kıyıları, Şırnak, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Kastamonu kıyı ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimleri, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.











HAVA SICAKLIĞI :Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.







