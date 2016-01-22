

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, yurt genelinde hafta sonu ve gelecek haftanın ilk yarısında aşırı soğuk havanın etkili olacağını duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışlarının beklendiği bildirildi. Açıklamada ayrıca hissedilir derecede sıcaklık düşüşleriyle birlikte iç kesimlerde yer yer -15 derecenin altı, Karadeniz sahil kesiminde ve Marmara'da -3 derece altı, Akdeniz ve Ege sahil kesiminde 0 derece ve altı hava sıcaklıklarının görülmesinin beklendiği belirtildi. Meteoroloji'den hafta sonu ve gelecek haftanın ilk yarısı için yapılan hava tahmini şöyle:







BUGÜN ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN...







"Mevsim normallerinin altında sıcaklıkların görüldüğü ülkemizin, bugün öğle saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine gireceği ve sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor. Hissedilir derecede sıcaklık düşüşleriyle birlikte iç kesimlerde yer yer -15 derecenin altı, Karadeniz sahil kesiminde ve Marmara'da -3 derece altı, Akdeniz ve Ege sahil kesiminde 0 derece ve altı hava sıcaklıkların görülmesi bekleniyor. Aşırı soğuk havanın önümüzdeki hafta ortasına kadar ülkemizde etkili olması bekleniyor. Aşırı soğuk hava ile yurdumuzun kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere kar yağışları görüleceği tahmin edildiğinden aşırı soğuk hava ve kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, kuvvetli buzlanma ve don, tarımsal faaliyetin yapıldığı bölgelerde zirai don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"







4 GÜN SÜRECEK







Meteorolojinin son tahminlerine göre İstanbul'da bugün başlayacak kar 4 gün devam edecek. İstanbul'da salı günü sıcaklıkların yükselmesi bekleniyor. Özellikle cumartesi günü yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı var.