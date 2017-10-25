METEOROLOJİ SAAT VERDİ! İSTANBUL'DA METREKAREYE 50 KİLO YAĞIŞ DÜŞECEK
İstanbul'da etkili olan yağmur, bugün öğleden sonra şiddetini artıracak. Metrekareye 25-50 kilogram yağış düşmesi beklenirken, vatandaşlara 'tedbirli olun' uyarısı yapıldı.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre İstanbul'da etkili olan yağmur, öğleden sonra etkisini arttıracak. İstanbul'da metrekaraye 25-50 kilogram yağış beklendiği ve vatandaşların tedbirli olması gerektiği belirtildi.
"MEYDANA GELEBİLECEK OLUMSUZLUKLARA KARŞI TEDBİRLİ OLUNMALI"
Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada; "Bugün İstanbul'da beklenen sağanak yağışların öğleden sonra etkisini artıracağı ve gece yarısına kadar kuvvetli poyraz ile birlikte metrekareye 25-50 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor" denildi.
İBB: KRİTİK NOKTALARA EKİP YERLEŞTİRİLİYOR
İBB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda yarın İstanbul'un genelinde öğle saatlerinden itibaren beklenen sağanağın perşembe sabahına kadar aralıklarla kuvvetli yağacağı tahmin ediliyor.Yağışla birlikte rüzgârın da kuzeyli yönlerden yer yer fırtınamsı (30 ila 60 km/s) şekilde eseceği, Fatih, Unkapanı, Maltepe, Sultanbeyli, Tuzla, Beşiktaş, Üsküdar, Sarıyer bölgelerinde etkili olması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeler AKOM koordinasyonunda muhtemel su taşkınlarına karşı tedbirlerini alıp ekiplerini kritik noktalara yerleştiriyor."
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 16
İstanbul: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı (Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 18
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Bursa: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 18
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor) 21
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 22
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 28
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 17
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 28
Kaynak: haberinburada
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