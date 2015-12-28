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METEOROLOJİ KAR ALARMI VERDİ!


METEOROLOJİ KAR ALARMI VERDİ!
Tarih : 28 Aralık 2015, 11:19
Puan Ver : Meteoroloji Kar Alarmı Verdi!(6/10)3


İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bu hafta hava durumu çok yoğun kar verdi. Meteoroloji hava durumu raporuna göre kar yağışı çarşamba günü çok etkili olacak.



İstanbul , Ankara, Bursa, Samsun ve Kocaeli başta olmak üzere haftanın hava durumu tahmininde yoğun kar yağışı var. Kar yağışı çarşamba günü etkili olacak ve perşembe ile cuma günü de devam edecek. Türkiye yılbaşına yoğun kar yağışı altında girecek.








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