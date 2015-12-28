METEOROLOJİ KAR ALARMI VERDİ!
İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bu hafta hava durumu çok yoğun kar verdi. Meteoroloji hava durumu raporuna göre kar yağışı çarşamba günü çok etkili olacak.
İstanbul , Ankara, Bursa, Samsun ve Kocaeli başta olmak üzere haftanın hava durumu tahmininde yoğun kar yağışı var. Kar yağışı çarşamba günü etkili olacak ve perşembe ile cuma günü de devam edecek. Türkiye yılbaşına yoğun kar yağışı altında girecek.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar