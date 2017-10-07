Tam Uyuyacaktı Ki Masanın Altında 4 Metre Uzunluğunda Yılan Gördü!
Putin'in Sırrı Türkiye'de Ortaya Çıktı: Türk Tatlılarına Zaafı Var
10 Yaşındaki Kıza Tecavüz Etmeye Çalışan Sapığa Köylülerden Meydan Dayağı!
Kadının Telefonunu Alıp Kaçan Gaspçı, Hızla Gelen Tramvayın Altında Kaldı!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mevkidaşı Tillerson İle Telefonda Görüştü!
Ruhani Açık Kapı Bırakmadı: 10 Trump Da Gelse Anlaşmayı Geri Alamaz
Org. Akar Ve Hakan Fidan'ın Görüşmesinde Çekilen Fotoğrafta Harita Blurlandı
Tekirdağ'da Korkutan Manzara! Deniz 15 Metre Çekildi
Demirtaş'ın Hakim Karşısına Çıkacağı Tarih Belli Oldu!
10,3 Milyon Emekliye 3,9 Milyar Lira Promosyon Ödendi
Genelkurmay Başkanı Akar, Operasyon Öncesi İdlib Sınırında Denetleme Yaptı
Erdoğan'dan Eski Ak Partililerle İlgili Dikkat Çeken Sözler: İhanet Yoksa Yeniden Görev Verilir
Diyarbakır'da Celal Talabani İçin Yas Evi Açıldı!
Van'ın Gururu Asya! 4 Yaşında Kuran-I Kerim'i Hatim Etti
İlk Beyin Ameliyatının 11 Bin Yıl Önce Aksaray'da Yapıldığı Ortaya Çıktı!
Son Dakika! Londra'da Araç, Kalabalığın Arasına Daldı!
Talabani'nin Cenazesinde Yaşanan Gizli Bayrak Krizi, Eşinin Tepkisiyle Ortaya Çıktı
Iraktaki Savaştan Kaçıp Gelen Şeyme, 16 Çocukla Tek Odalı Evde Kalıyor
20 Yıldır Ödenmeyen Fatura, Memurun İflahını Kesti
Fenerbahçeli Taraftarlar Tff Binası Önünde Eylem Yaptı

METEOROLOJİ, İSTANBULLULARI UYARDI: AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT, SAĞANAK GELİYOR


Meteoroloji, İstanbulluları Uyardı: Akşam Saatlerine Dikkat, Sağanak Geliyor
Tarih : 07 Ekim 2017, 11:30
Puan Ver : Meteoroloji, İstanbulluları Uyardı: Akşam Saatlerine Dikkat, Sağanak Geliyor(5/10)1

İstanbul'da havanın gün içinde parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin edilirken, akşam saatlerinden itibaren ise Avrupa Yakası başta olmak üzere il genelinde sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının ise iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Trakya ile Batı Akdeniz'de 4 ile 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL VE 7 İL İÇİN YAĞIŞ UYARISI GELDİ

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege, Batı Akdeniz ile İstanbul, Bursa ve Yalova çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIK 6 DERECEYE KADAR AZALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Trakya ile Batı Akdeniz'de 4 ile 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, akşam saatlerinden sonra Trakya'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, batı kesimlerde yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 23

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Avrupa yakası, zamanla il geneli sağanak yağışlı 26

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 28

İzmir: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Adana: Az bulutlu 31

Antalya: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. 24

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 33

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 27

Erzurum: Az bulutlu ve açık 19

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 27

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Meteoroloji  İstanbulluları  Uyardı  Akşam  Saatlerine  Dikkat  Sağanak  Geliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER