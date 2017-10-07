METEOROLOJİ, İSTANBULLULARI UYARDI: AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT, SAĞANAK GELİYOR
İstanbul'da havanın gün içinde parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin edilirken, akşam saatlerinden itibaren ise Avrupa Yakası başta olmak üzere il genelinde sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının ise iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Trakya ile Batı Akdeniz'de 4 ile 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
İSTANBUL VE 7 İL İÇİN YAĞIŞ UYARISI GELDİ
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege, Batı Akdeniz ile İstanbul, Bursa ve Yalova çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
SICAKLIK 6 DERECEYE KADAR AZALACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Trakya ile Batı Akdeniz'de 4 ile 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT
Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, akşam saatlerinden sonra Trakya'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, batı kesimlerde yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 23
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Avrupa yakası, zamanla il geneli sağanak yağışlı 26
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 28
İzmir: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Adana: Az bulutlu 31
Antalya: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. 24
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 33
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 27
Erzurum: Az bulutlu ve açık 19
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 27
Kaynak: haberinburada
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