

Marmara, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Gümüşhane, Bayburt ve Giresun ile Hatay, G.Antep ve Kilis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor.







kaynak:milliyet