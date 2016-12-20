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METEOROLOJİ İSTANBUL'DAKİ HAVA DURUMU İÇİN SAAT VERDİ


METEOROLOJİ İSTANBUL'DAKİ HAVA DURUMU İÇİN SAAT VERDİ
Tarih : 20 Aralık 2016, 09:32
Puan Ver : Meteoroloji İstanbul'daki Hava Durumu İçin Saat Verdi(9/10)8


Marmara, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Gümüşhane, Bayburt ve Giresun ile Hatay, G.Antep ve Kilis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor.



 



kaynak:milliyet








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