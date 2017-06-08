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METEOROLOJİ İSTANBUL İÇİN UYARDI! BU SAATE DİKKAT...


METEOROLOJİ İSTANBUL İÇİN UYARDI! BU SAATE DİKKAT...
Tarih : 08 Haziran 2017, 10:49
Puan Ver : Meteoroloji İstanbul İçin Uyardı! Bu Saate Dikkat...(5/10)6


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son bilgilere göre bugün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Saat 18.00'den itibaren etkili olması beklenen yağışın İstanbul'un genelinde etkili olabileceği bildirildi.



İSTANBUL'DA GEMİ GEÇİŞLERİ ASKIYA ALINDI



Öte yandan İstanbul Boğazı'nda kısıtlı görüş nedeniyle gemi  geçişleri geçici olarak durduruldu. İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, boğazda saat  07.00'den itibaren gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı.



Boğazda, Yerel Deniz Trafik Rehberi'nin 21. maddesinde belirtilen  fiziki imkanlara sahip olunamadığı için sadece genel anonslar yapılabiliyor.



 



kaynak:milliyet








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