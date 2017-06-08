METEOROLOJİ İSTANBUL İÇİN UYARDI! BU SAATE DİKKAT...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son bilgilere göre bugün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Saat 18.00'den itibaren etkili olması beklenen yağışın İstanbul'un genelinde etkili olabileceği bildirildi.
İSTANBUL'DA GEMİ GEÇİŞLERİ ASKIYA ALINDI
Öte yandan İstanbul Boğazı'nda kısıtlı görüş nedeniyle gemi geçişleri geçici olarak durduruldu. İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, boğazda saat 07.00'den itibaren gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı.
Boğazda, Yerel Deniz Trafik Rehberi'nin 21. maddesinde belirtilen fiziki imkanlara sahip olunamadığı için sadece genel anonslar yapılabiliyor.
kaynak:milliyet
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