Meteoroloji'den yapılan açıklamada, İstanbul'da yarın saat 03.00'den itibaren sağanak yağışın beklendiğini ve vatandaşların sel baskını riskine karşı tedbirli olmaları çağrısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği açıklandı. Vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyaran Meteoroloji, ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi konusunda dikkatli olunması çağrısı yaptı.

GECE SAATLERİNDE BAŞLAYACAK

İstanbul'da yarın sağanak bekleniyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bugün bulutlu havanın hakim olduğu kentte, sıcaklık 30 derece civarında seyrediyor.İstanbul'da yarın saat 03.00'da başlaması beklenen sağanak, başta kuzey ilçeler olmak üzere tüm kentte gün boyunca etkili olacak.

PERŞEMBE GÜNÜ ARALIKLARLA DEVAM EDECEK

Gök gürültüsünün de eşlik edeceği sağanak, perşembe günü aralıklarla devam edecek. Yağışa bağlı olarak hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına inmesi öngörülüyor.

Kentte, cuma günü ise parçalı bulutlu havanın hakim olması bekleniyor. Hafta sonunda ise İstanbul'da hava az bulutlu olacak ve sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek.

Kaynak: haberinburada