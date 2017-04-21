

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. İstanbul'da ise öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.



Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.







kaynak:mynet



