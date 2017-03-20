Meteoroloji İstanbul İçin Saat Verdi
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METEOROLOJİ İSTANBUL İÇİN SAAT VERDİ


METEOROLOJİ İSTANBUL İÇİN SAAT VERDİ
Tarih : 20 Mart 2017, 10:15
Puan Ver : Meteoroloji İstanbul İçin Saat Verdi(5/10)3


İstanbul başta olmak üzete yurdun batı kesimlerinde hava sıcaklıklarının bugün 1 ila 3 derece artacağı, yurdun geri kalan kesimlerinde salı ve sonrasında bolca görülecek güneşin etkisiyle artışa geçeceği ve ilkbahar mevsiminin yaşanmaya başlayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu akşam saatlerinde ise hafif sağanak yağışlı olacak.



Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak yağışların, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



Doğu Anadolu'nun doğusunda sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte Ege bölgesi ve iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak, batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.



 



kaynak:habertürk








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